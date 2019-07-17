В Тбилиси призвали наладить отношения с Москвой

Торговые связи и туристическое сотрудничество между Россией и Грузией важны для Тбилиси, поэтому двум странам необходимо исправить ошибки, допущенные политиками. Об этом заявил основатель и председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

"Народная дипломатия, торговля – все это важно, чтобы восстановить территориальную целостность и нормальные отношения с нашими соседями",

– цитируют главу партии РИА Новости.

Политик добавил, что российский рынок ценен для Грузии и заменить его будет очень сложно, на это ушли бы годы. По словам Иванишвили, люди, которые выступают за его закрытие для грузинских товаров, являются врагами страны.

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия российской делегации в Межпарламентской ассоциации православия 20 июня. В результате митинга пострадали 240 радикалов, более 300 человек задержали. После этого президент России Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией, призвав правительство вернуть туристов на родину и порекомендовав туроператорам не продавать путевки в это государство. Министерство транспорта приостановило полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановление авиасообщения возможно, если Грузия обеспечит безопасность для россиян. В Тбилиси, власти которого пытались найти запасной план по возвращению российских туристов в страну, переживали о том, что запрет на полеты лишит государство около $750 млн. Уже сейчас, в разгар сезона граждане России отменили более 70% бронирований в грузинских отелях. К тому же эксперты говорили о том, что Москва может запретить продавать в магазинах страны грузинское вино. В Грузии отмечали, что из-за санкций России казна не дополучила бы $1,5 млрд.

В начале июля в Грузии разразился новый скандал: журналист Георгий Габуния в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил Владимира Путина и россиян. Телеведущего осудили за подобные слова не только местные жители и политики, но и публичные личности России.