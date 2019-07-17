В Москве надеются, что власти Тбилиси стабилизируют ситуацию в стране

Приостановленное 21 июня пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, главным условием для этого станет обеспечение безопасности для соотечественников.

"Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии",

– пояснил министр в беседе "Аргументам и фактам", выразив надежду, что "грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране".

Он подчеркнул, что Москве нет дела до внутренней обстановки в Тбилиси, где разбушевались радикальные настроения. Однако она обеспокоена "разжиганием русофобских настроений" оппозицией, которая намеренно вносит раздор в отношения между странами. Между тем, заверил Лавров, российское руководство верит, что в Грузии осмыслят "ущербность раскручивания антироссийской истерии".

"Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе",

– отметил высокопоставленный дипломат, отметив, что в конечном итоге "все встанет на свои места". Нужно только время. Таким образом, Лавров освежил в памяти низкие выходку грузинского тележурналиста Георгия Габуния и его начальника, гендиректора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии.

Погромы в Грузии начались 20 июня, напоминает "URA.RU". Массовые беспорядки предварил случай на Межпарламентской ассамблеи православия, открывая которую, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Москву в заинтересованности к акциям протеста в Тбилиси.

Затем последовал указ российского лидера Владимира Путина о временном прекращении авиасообщения между странами. Российские законодатели на фоне грузинских событий предложили запретить импорт грузинских вин и воды, уточняет РИА ФАН. Однако президент РФ не разделил эту идею.