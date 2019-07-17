Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Все встанет на свои места": Лавров рассказал о восстановлении прерванных отношений с Грузией

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
В Москве надеются, что власти Тбилиси стабилизируют ситуацию в стране

Приостановленное 21 июня пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, главным условием для этого станет обеспечение безопасности для соотечественников. 

"Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии",

пояснил министр в беседе "Аргументам и фактам", выразив надежду, что "грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране".

Он подчеркнул, что Москве нет дела до внутренней обстановки в Тбилиси, где разбушевались радикальные настроения. Однако она обеспокоена "разжиганием русофобских настроений" оппозицией, которая намеренно вносит раздор в отношения между странами. Между тем, заверил Лавров, российское руководство верит, что в Грузии осмыслят "ущербность раскручивания антироссийской истерии".  

"Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе",

– отметил высокопоставленный дипломат, отметив, что в конечном итоге "все встанет на свои места". Нужно только время. Таким образом, Лавров освежил в памяти низкие выходку грузинского тележурналиста Георгия Габуния и его начальника, гендиректора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии.  

Погромы в Грузии начались 20 июня, напоминает "URA.RU". Массовые беспорядки предварил случай на Межпарламентской ассамблеи православия, открывая которую, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Москву в заинтересованности к акциям протеста в Тбилиси. 

Затем последовал указ российского лидера Владимира Путина о временном прекращении авиасообщения между странами. Российские законодатели на фоне грузинских событий предложили запретить импорт грузинских вин и воды, уточняет РИА ФАН. Однако президент РФ не разделил эту идею.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей