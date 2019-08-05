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Кризис в России начался раньше срока

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Падение экономики уже зафиксировано

В России снижается число малых и средних предприятий, а на оставшихся сокращается количество сотрудников. Это свидетельствует о спаде экономики страны в целом. Так что техническая рецессия, которую эксперты ожидали к 2021 г., может грянуть уже в 2019 г., считают аналитики Института экономики роста им. Петра Столыпина.

Признаки негативных тенденций заметны уже несколько месяцев, отметил в комментарии РБК доцент РАНХиГС Олег Филиппов:

"Это полугодие – по ряду отраслей это четко видно – самое худшее с кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет", – указал Филиппов.

При этом официальные данные о некотором росте экономики обусловлены показателями работы крупных предприятий и государственного сектора, пишет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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