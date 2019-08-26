Россиянам прибавили зарплату

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Россияне стали зарабатывать больше. По данным Росстата, в июле текущего года прибавка составила до 8,2%. Впрочем, столь высокие цифры появились за счет выплаты бонусов в нефтегазовом секторе. В целом реальное увеличение зарплат в июле достигло уровня 3,5%. Об этом говорится в отчете Центробанка.
По прогнозу ЦБ, рост денежного вознаграждения за труд до конца текущего года останется примерно таким же.
"По оценкам Банка России, в III квартале 2019 г. ее рост составит 3,0-3,5% в годовом выражении", - сказано в отчете.
Между тем, инфляция в РФ на данным момент составляет 4,5%. Это отметил президент Владимир Путин на совещании в Кремле 26 августа. Таким образом, получается, что доходы россиян все равно падают, и народ беднеет.
Запад больше не сможет диктовать условия всей планете