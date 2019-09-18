Коммерсанты будут отвечать за свою деятельность всем своим имуществом

Взыскания по долгам индивидуальных предпринимателей должны налагаться на все банковские счета владельца ИП, а не только на те, которые официально указаны в качестве расчетного счета. Соответствующую позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) поддержал Центробанк РФ.

Регулятор согласился, что граждане, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, остаются в то же время физическими лицами. Поэтому банки вправе блокировать любые их счета, если соответствующий запрос поступит от ФНС или другого органа, пишет "Коммерсант". При этом решения суда не потребуется.

В то же время банки, получившие такой запрос, должны учитывать, что в российском законодательстве прописаны случаи, когда лишать человека доступа к деньгам запрещается. Это касается, например, пенсионных выплат, дохода в размере МРОТ и т.п. Поэтому прежде, чем разрешать финансовым организациям блокировать любые счета граждан без предупреждения, придется удостовериться, что программное обеспечение банков доработано.

Ранее было предложено блокировать банковские карты россиян на месяц, если совершаемые по ним операции покажутся кредитной организации сомнительными.