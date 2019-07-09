Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Банки отказались отвечать за кражу денег со счетов граждан

Фото: pixabay.com
Россиян обвинили в неграмотности и доверчивости

Почти 80% краж с банковских счетов происходит по вине клиентов, а не финансовых организаций. На это указывается в докладе Центробанка.

По данным регулятора, в 29% случаев злоумышленники пользуются доверчивостью неграмотных граждан, сообщают "Известия". К примеру, звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о некой подозрительной активности со счетом, чтобы проверить которую нужны личные данные и персональные коды. Люди охотно делятся этой информацией, а потом обнаруживают пустые счета.

Довольно часто мошенники пользуются забытым или потерянным смартфоном клиента банка, не защищенным от использования посторонними лицами. И лишь в 11% случаев россияне лишаются средств из-за настоящей кражи.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению экспертов, специалисты проводят слабую работу по повышению киберграмотности населения, поэтому россияне плохо защищают персональные данные и так легко попадаются на уловки мошенников. Как вариант, предлагается ввести уроки кибербезопасности в школе, чтобы человек с детства знал о потенциальной опасности и мог себя защитить. Банки, к сожалению, за доверчивость клиентов отвечать не могут.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей