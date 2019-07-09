Банки отказались отвечать за кражу денег со счетов граждан

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Почти 80% краж с банковских счетов происходит по вине клиентов, а не финансовых организаций. На это указывается в докладе Центробанка.
По данным регулятора, в 29% случаев злоумышленники пользуются доверчивостью неграмотных граждан, сообщают "Известия". К примеру, звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о некой подозрительной активности со счетом, чтобы проверить которую нужны личные данные и персональные коды. Люди охотно делятся этой информацией, а потом обнаруживают пустые счета.
Довольно часто мошенники пользуются забытым или потерянным смартфоном клиента банка, не защищенным от использования посторонними лицами. И лишь в 11% случаев россияне лишаются средств из-за настоящей кражи.
По мнению экспертов, специалисты проводят слабую работу по повышению киберграмотности населения, поэтому россияне плохо защищают персональные данные и так легко попадаются на уловки мошенников. Как вариант, предлагается ввести уроки кибербезопасности в школе, чтобы человек с детства знал о потенциальной опасности и мог себя защитить. Банки, к сожалению, за доверчивость клиентов отвечать не могут.
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