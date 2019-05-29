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Сбербанк сделал подарок мошенникам

Фото: pixabay.com
Разрешение снимать наличные по коду из SMS может привести к массовым хищениям

Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные со счета, не имея с собой пластиковой карты, уже в июле этого года. Нужно будет только сделать запрос и ввести код, полученный по SMS. По мнению авторов задумки, этот сервис облегчит жизнь многим пользователям. Эксперты же опасаются массовой волны жалоб на воровство денег со счета.

"Думаю, как появится возможность снимать наличные по коду из SMS, злоупотребления по данной части вырастут", – заявил "Лайфу" управляющий партнер юридической компании "Варшавский и партнеры" Владислав Варшавский.

Он рекомендовал клиентам банков не доверять сообщениям якобы из кредитной организации, а всегда перепроверять их, самостоятельно обращаясь в банк.

Ранее "Утро" рассказывало, как мошенники обманывают граждан при помощи SMS якобы из банков.

На этом фоне в Сбербанке в очередной раз напомнили: его сотрудники никогда не просят сообщать полный номер карты, пин–код и цифры СVС и прочие конфиденциальные данные и не требуют их обновлять. А в любых сомнительных случаях рекомендуется звонить на номер, указанный на самой карте, и оперативно решать все вопросы.

Николай ВИКТОРОВ
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