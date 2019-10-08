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Торг уместен: Белоруссия откажется от части российского газа

Торг уместен: Белоруссия откажется от российского газа
Фото: www.globallookpress.com
Импорт топлива может стать причиной очередного обострения отношений участников Союзного государства

Переговоры Москвы и Минска по поводу поставок газа в 2020 г. состоятся уже на текущей неделе. Об этом заявил во вторник, 8 октября, глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

Помимо стоимости "голубого топлива", речь пойдет и об объемах закупки. Белорусская сторона намекнула, что планирует его сократить.

"Он (объем) может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году – в районе 20 млрд кубических метров", – передает БелТА слова министра.

Каранкевич объяснил эти планы запуском первого блока Белорусской АЭС, которая строится в Гродненской области. Между тем предупреждение о возможном сокращении объема закупок можно расценивать как элемент торга. В Минске не скрывают, что не довольны ценовой политикой Москвы, и требуют снизить цену на газ до внутрироссийской.

В 2019 г. РФ поставляет природный газ до границы Белоруссии по фиксированной цене в 127 долл. за тысячу кубометров. 

Ранее Литва испугалась ядерной угрозы со стороны Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ
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