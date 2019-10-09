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Россия отменяет продовольственные санкции

Россия отменяет продовольственные санкции
Фото: pixabay.com
Список разрешенных к ввозу продуктов расширен

Российские фермеры смогут закупать за границей семена нута и чечевицы. По решению правительства, они вычеркнуты из перечня запрещенной для импорта продукции.

В Россию нельзя поставлять овощи, корнеплоды и клубнеплоды из ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Решение о продэмбарго было принято в ответ на антироссийские санкции в 2014 году. Исключение составляют семена картофеля, лука-севка, сахарной гибридной кукурузы и гороха. Теперь к ним прибавили чечевицу и нут, сообщает РИА "Новости".

Страны, придерживающиеся режима экономических ограничений в отношении Москвы, по-прежнему не могут поставлять в РФ мясо, колбасу, молочную продукцию, рыбу, морепродукты. 

Николай ВИКТОРОВ
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