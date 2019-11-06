Американский СПГ российскому газу не конкурент

Газопровод "Турецкий поток" – важнейший из всех стратегических проектов, реализуемых Москвой и Анкарой. Об этом заявила член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней. По ее словам, нет никаких сомнений, что газопровод будет функционировать.

В то же время, этот трубопровод выгоден не только турецким потребителям, но и европейским.

"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через экспорт СПГ, они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", – отметила Гюней в интервью РИА "Новости".

Она напомнила, что европейцы и сами делают экономические расчеты и отдают предпочтение российскому топливу, поскольку оно более рентабельно. "Турецкий поток" откроет новые возможности поставок.

Газопровод "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая труба предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для транспортировки газа в страны южной и юго-восточной Европы. Начало эксплуатации газопровода запланировано на конец 2019 года.