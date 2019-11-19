Варшава ждет от Москвы извинений и компенсации

Польша переплачивает России за газ. Много. В год до 1 млрд злотых, или $256 млн. Об этом заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк.

По его словам, такая ситуация продолжается с 2014 года. Варшава пытается добиться справедливости в международном арбитраже. Решение по иску должно быть вынесено в начале 2020 г., и Возняк уверен, что оно будет в пользу PGNiG.

"Это означает более дешевую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с "Газпромом" еще будет действовать", – пояснил он в эфире TVP Info.

Ранее Польша заявила, что не намерена продлевать контракт на поставку газа из России, который закончится в 2022 году.