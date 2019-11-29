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Украина претендует на активы "Газпрома" в Латвии

Украина претендует на активы "Газпрома" в Латвии
Фото: Ведомости/ТАСС
Судебное разбирательство назначено на апрель 2020 года

Имущество "Газпрома" в Латвии может пойти с молотка. На этом настаивает "Нафтогаз". Он требует арестовать активы российской компании в рамках обеспечения решения Стокгольмского арбитража.

"5 ноября 2019 г. ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г., а также о принятии обеспечительных мер", – сообщает "Газпром".

Полтора года назад арбитраж в Стокгольме удовлетворил иск "Нафтогаза" на $4,63 за недопоставку по транзиту, правда, с учетом встречных требований сумма сократилась до $2,6 млрд. "Газпром" подал апелляцию, но в Киеве не стали дожидаться окончания всех юридических процедур и попытались получить деньги, пока фортуна на их стороне. "Нафтогазу" удалось добиться ареста голландских активов "Газпрома". Теперь вопросы к Латвии.

"Газпрому" принадлежит 34% крупнейшего газового трейдера в Прибалтике – латвийской компании АО "Латвияс Газе". 

Николай ВИКТОРОВ

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