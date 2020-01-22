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Россияне будут жить лучше китайцев

Россияне будут жить лучше китайцев
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Экономике РФ дали шанс быстро вырасти

Россия способна догнать и перегнать другие страны по темпам роста экономических показателей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"У России есть исторический шанс значительно улучшить свою экономическую политику и достичь экономического роста выше среднемирового уровня. Я думаю, выше 4% или даже 5%", – сказал Греф в эфире CNBC.

При этом глава Сбербанка признал, что для улучшения жизни россиян рост ВВП должен составлять 6%, то есть примерно как у Китая сегодня. Причем, если рост китайской экономики, по прогнозам, замедлится с нынешних 6,1% до 5,8% в 2022 г., российская, напротив, будет наращивать объем.

"Я очень оптимистичен. … Если экономическая политика будет более эффективной, то этого вполне можно достичь", – цитирует Грефа ТАСС.

Впрочем, пока ситуация не дает оснований надеяться на рост ВВП РФ до 6% и даже до 4%. По прогнозу МЭР, экономика страны в 2020 г. улучшится на 1,7%, а в 2021 г. – на 3,1%.

Николай ВИКТОРОВ

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