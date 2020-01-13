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Доходы россиян увеличатся в 2020 году

Доходы россиян увеличатся в 2020 году
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
У страны появилась "подушка безопасности"

Для россиян 2020 г. должен быть лучше предыдущего. Так считает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров.

По его мнению, 2019 г. имел слабые показатели из-за разгона инфляции, связанной с увеличением НДС с 18% до 20%. "В начале 2019 г. был двойной удар по экономике – повысились и налоги, и расходы", – приводит его слова "Взгляд".

Но за год произошли позитивные изменения. В Фонде национального благосостояния наконец-то скопились необходимые для хорошей "подушки безопасности" 7% от ВВП, поэтому теперь правительство получило возможность направлять сверхдоходы от экспорта нефти и газа в реальную экономику.

Соответственно, рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 2%, тогда как в 2019 г. наблюдалась стагнация и только к концу года удалось достичь 1,3%. По мнению эксперта, рост реальных доходов россиян тоже начал расти в последнем квартале прошлого года. Ожидается, что тенденция сохранится и в 2020-м. Инфляция при этом снизится до 3-4%. Учитывая, что даже пенсионеры гарантировано получат ежемесячное пособие на 6,6% больше, рост благосостояния россиян в наступившем году сомнений не вызывает.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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М
ну теперь можно спать спокойно раз доходы поднимутся,вот только у кого,очень хочется чтобы еще больше миллиардеров появилось в россии,а у остальных,уже состоявшихся доходы прям выросли до небес
народ затянет поясок,не впервой,ради доходов и сладкой жизни наших чиновников,депутатов и их семейств
хватит скулить. пахать надо!
М
Ответить
ну теперь можно спать спокойно раз доходы поднимутся,вот только у кого,очень хочется чтобы еще больше миллиардеров появилось в россии,а у остальных,уже состоявшихся доходы прям выросли до небес
народ затянет поясок,не впервой,ради доходов и сладкой жизни наших чиновников,депутатов и их семейств
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