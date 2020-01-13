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Немцы нашли причину краха экономики России

Немцы нашли причину краха экономики России
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Страна почувствовала пагубный эффект от распада СССР

В 2019 г. Россия побила антирекорд по рождаемости за последние 11 лет. Число умерших превысило количество новорожденных почти на 260 тысяч человек. При этом проблема не в высокой смертности, а в сильном падении рождаемости.

Россию поразил негативный эффект 1990х гг., когда на фоне распада СССР, политической и экономической нестабильности люди перестали заводить детей, пишет немецкая Die Welt. По ее данным, в 1987-м на одну женщину в РФ приходилось в среднем 2,2 ребенка, а в 1999 г. – всего 1,2 ребенка.

Эта демографическая яма аукнулась России спустя 20 с лишним лет: рожать в стране сегодня просто некому. Меры, предпринятые руководством страны, повысили рождаемость до 1,7 ребенка на одну женщину, но сейчас снова начался спад.

С такими демографическими показателями ожидать роста экономики не приходится, в ближайшие годы Россию ждет в лучшем случае стагнация, цитирует "Царьград" мнение немецких экспертов.  

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил идею аграриев по повышению рождаемости в стране. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И это при том, что самое распространенное имя новорожденных в РФ- Магомед. У русских другие хобби: "Стекломой", "Незамерзайка" и Боярышник". И, главный вопрос, с которым они ложатся и встают: "НучётамухАхлов?"!
Гость
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сколько на одну немку приходится детей? и сколько на одну беженку? что на территории Германии будет через 50 лет ди вельт не подсчитал?
Гость
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А немцы рождают что ли Набрали беженцев и радуются
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