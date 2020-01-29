Ляшко решил засудить чиновников, которые не решились обрезать провода с Москвой

Против украинских чиновников, которые отказались "обрубать" импорт электроэнергии из России, завели дело. Об этом заявил лидер украинской радикальной партии Олег Ляшко, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело.

"Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство в отношении председателя и членов НКРЭКУ, которые отказались по обращению министра энергетики запретить импорт российского электричества на Украину", – написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, дело расследуется по статье о служебной халатности, и якобы из-за "преступной бездеятельности" Украина понесла колоссальные убытки. Так, добыча угля снизилась на 17%, а произведенная электроэнергия – на 4%, а главное были потеряны тысячи рабочих мест и миллиарды налогов в бюджеты.

В октябре прошлого года Украина снова начала покупать российское электричество после приостановки в 2015-м. За тот год Украина импортировала почти 2,3 млрд кВт/час.

Однако в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий покупать российское электричество. Позже министр энергетики РФ Александр Новак назвал это решение нерациональным.