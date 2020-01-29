Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украину оставят без российского электричества

Незалежную оставят без российского электричества
Фото:Zuma\TASS
Ляшко решил засудить чиновников, которые не решились обрезать провода с Москвой

Против украинских чиновников, которые отказались "обрубать" импорт электроэнергии из России, завели дело. Об этом заявил лидер украинской радикальной партии Олег Ляшко, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело.

"Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство в отношении председателя и членов НКРЭКУ, которые отказались по обращению министра энергетики запретить импорт российского электричества на Украину", – написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, дело расследуется по статье о служебной халатности, и якобы из-за "преступной бездеятельности" Украина понесла колоссальные убытки. Так, добыча угля снизилась на 17%, а произведенная электроэнергия – на 4%, а главное были потеряны тысячи рабочих мест и миллиарды налогов в бюджеты.

В октябре прошлого года Украина снова начала покупать российское электричество после приостановки в 2015-м. За тот год Украина импортировала почти 2,3 млрд кВт/час.

Однако в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий покупать российское электричество. Позже министр энергетики РФ Александр Новак назвал это решение нерациональным.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Анатолий Хмельницкий
Ответить
Халява кончилась.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей