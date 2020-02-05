Россия отвоевала у стран-должников миллиарды
Впервые за девять лет иностранные государства отдали России больше денег за кредиты, чем взяли. Москва дала в долг всего 215 млрд руб., а заемщики выплатили ей 250 млрд рублей. Об этом стало известно из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
Последний раз такая ситуация складывалась лишь в 2010 г., пишут "Известия". Тогда Россия выдала кредиты на 14 млрд руб., а вернула себе 53 млрд рублей. При этом сумма погашенных долгов в 2019-м стала самой большой за десять лет. Таким образом, был побит предыдущий рекорд – 2018-го, когда иностранные государства заплатили России 133 млрд рублей.
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак объяснил сложившуюся ситуацию тем, что наступили сроки оплаты сразу для пяти-шести стран. Эксперты же полагают, что причина в напряженной геополитической обстановке и в том, что ужесточились требования к заемщикам после проблем с возвратом венесуэльского кредита, отмечает телеканал "360".
За последние десять лет Москва выдала другим странам кредиты на 1,3 трнл руб., а смогла вернуть лишь 800 млрд рублей. Другие государства, в целом, должны России сейчас 35 млрд долларов. Больше всего кредитов у нашей страны взяла Белоруссия.
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