Белоруссию предупредили о невыдаче кредита Россией

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия может отказать Белоруссии в выдаче кредита.
По его словам, данный вопрос продолжают обсуждать, но не исключено, что обе стороны не придут к соглашению.
"Не решен пока (вопрос с предоставлением кредита Белоруссии на 600 млрд рублей). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас",
– цитирует Силуанова ТАСС.
Напомним, что Минск попросил Москву предоставить кредит размером до $600 млн, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.
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