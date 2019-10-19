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Белоруссию предупредили о невыдаче кредита Россией

Белоруссию предупредили о невыдаче кредита Россией
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск может остаться без денег от Москвы

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия может отказать Белоруссии в выдаче кредита.

По его словам, данный вопрос продолжают обсуждать, но не исключено, что обе стороны не придут к соглашению.

"Не решен пока (вопрос с предоставлением кредита Белоруссии на 600 млрд рублей). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас",

цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, что Минск попросил Москву предоставить кредит размером до $600 млн, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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