Белоруссию предупредили о невыдаче кредита Россией

Минск может остаться без денег от Москвы

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия может отказать Белоруссии в выдаче кредита.

По его словам, данный вопрос продолжают обсуждать, но не исключено, что обе стороны не придут к соглашению.

"Не решен пока (вопрос с предоставлением кредита Белоруссии на 600 млрд рублей). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас",

– цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, что Минск попросил Москву предоставить кредит размером до $600 млн, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.