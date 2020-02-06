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Россия обогатилась на поставках нефти в США

Россия обогатилась на поставках нефти в США
Фото: pixabay.com
Москва стала одним из крупнейших экспортеров энергоносителей в Америку

Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило в свежем отчете за январь – ноябрь прошлого года, что Россия стала второй по объему импортируемого в Америку нефти и нефтепродуктов в октябре 2019-го. Первую строчку заняла Канада.

За второй месяц осени прошлого года Россия поставила в США 20,9 млн баррелей, тогда как Канада – 136,5 млн баррелей. На третью строчку "рейтинга" попала Мексика, на четвертую – Саудовская Аравия, отмечает издание URA.RU. Однако уже в ноябре Мехико обогнал Москву, транспортировав в Вашингтон 21,2 млн баррелей нефти, пишет "Вечерняя Москва". У России за этот месяц США купили всего 19,2 млн баррелей.

Аналитики Caracas Capital отмечают, передает РБК, что успех России в октябре стал рекордным за последние восемь лет. Эксперты подчеркивают, что наша страна нарастила импорт в Штаты за счет нефтепродуктов. В октябре 2019-го по сравнению с началом года они выросли в два раза – до 16 млн баррелей.

Санкции США против Ирана и Венесуэлы также помогли России в 2019 г. заработать на продаже нефти. 

Полина ИВАНОВА

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