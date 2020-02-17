Россияне не получат средства, если их заподозрят в отмывании денег

Журналисты узнали, что Центробанк планирует изменить правила блокировки счетов клиентов. Критерии сомнительных операций пересмотрят впервые за восемь лет.

Представитель организации пояснил, что из списка могут убрать основание, когда человек проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Сложные расчеты по нестандартным схемам также предлагается исключить из перечня сомнительных операций. При этом Центробанк планирует внести новые дополнения, передает РБК.

Например, заблокировать счет в будущем смогут, если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги. Если поправки примут, банки получат возможность отказывать в проведении операции, если сотрудники заподозрят факт отмывания денег или обналичивания. Также специалисты раздумывают над тем, чтобы включить в список регулярные операции, когда физическое лицо получает деньги от юридического. Исключение – выплата пенсии, алиментов и зарплаты.

Кредитные организации смогут вводить свои правила блокировки счетов, основываясь на специфике и масштабе своей деятельности.

Ранее сообщалось, что в случае подозрительных транзакций по персональным картам банки будут блокировать их на длительный срок.