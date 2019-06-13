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Банки наказывают клиентов за крупные траты

Фото: www.globallookpress.com
Кредитные организации получили право блокировать счета без особых причин

Противодействие банков "отмыванию" нелегальных доходов превратилось в охоту на ведьм. Страдают, как обычно, простые граждане. Они начали сталкиваться с тем, что их счета неожиданно блокируют.

К примеру, человек откладывал средства на счет в одном банке, а потом накопленную суму перевел в другой банк и снял деньги. Неожиданно он получил извещение, что лишен возможности проводить операции по счету, пока не объяснит происхождение средств и не укажет, зачем ему понадобились наличные, пишут "Известия".

Данный человек документы предоставил, однако на рассмотрение вопроса о разблокировке счета кредитной организации потребовалось три недели. И это не единичный случай. После того как банки получили право проверять движение средств на счетах клиентов, такие истории стали повторяться.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что внимание кредитной организации привлекают "сомнительные операции" на сумму от 600 тыс. руб., но каковые критерии "сомнительности", не уточняется, сообщает URA.RU.

Эксперты предупреждают, что подобные блокировки могут помешать добросовестным гражданам и бизнесу, передает телеканал "360". Однако в Росфинмониторинге не считают, что банки превышают отведенные им полномочия. 

Ранее стало известно, что отток капитала из России ускорился. С начала 2019 г. он уже достиг $40 млрд, что вдвое больше аналогичного периода в прошлом году.

Николай ВИКТОРОВ
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