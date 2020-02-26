Белоруссия рассчитывает получить от России более 60 миллионов долларов

В Минске подсчитали, сколько Москва должна перечислить за прошлогодние поставки загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба". Сумму озвучил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Мы по протоколу имеем 563 тысячи тонн грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель... Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более 61 миллиона долларов", – цитирует его "БелТА".

Накануне стало известно, что Москва и Минск договорились о формуле расчета компенсации. Ранее белорусская сторона оценивала свой ущерб "на глазок" – получалось гораздо дороже.

О примеси хлорогранических соединений в нефти, поставляемой Россией на экспорт по трубопроводу "Дружба" первой сообщила Белоруссия в апреле 2019 года. Поставки временно были приостановлены. Позже РФ выплатила компенсации Польше и Украине, но с Белоруссией никак не могла согласовать данные.