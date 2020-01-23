Чтобы получить компенсацию, Минск должен выполнить ряд условий

Россия возместит Белоруссии ущерб, нанесенный из-за попадания в экспортный трубопровод "Дружба" загрязненной нефти. Это подтвердил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Единственное требование – предоставить Москве данные о реальных расходах нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и очистку системы.

"В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб", – цитирует ТАСС Мезенцева.

Переговоры о размере компенсации Москва и Минск начали еще в мае 2019 г., но пока окончательную сумму согласовать не удалось. Российская "Транснефть" готова возместить до $15 за каждый грязный баррель, пишут "Ведомости". Но белорусская сторона хочет еще получить кругленькую сумму за потерю потенциальной выручки от несостоявшейся продажи нефтепродуктов в тот период, когда случились перебои в "Дружбе".

Помимо этого, Москва и Минск не могут договориться о цене на транзит нефти в европейские страны через Белоруссию и о стоимости поставок для нужд самой республики с 1 января 2020 года. Пока экспорт в ЕС идет по старым ставкам, а закупки для внутреннего потребления Белоруссия в РФ почти прекратила, перейдя на норвежское сырье.

Тем временем Россия уже выплатила "нефтяную компенсацию" Украине.