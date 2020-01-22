"Нефтяной демарш" Белоруссии продлится меньше года
Белоруссия готова платить втридорога за нефть, лишь бы не идти на компромисс с Россией. Но долго ее демарш не продлится – ей попросту не хватит денег, чтобы закупать черное золото в Европе или США. Так что вскоре дело закончится миром, уверен эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
"Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да. Но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год", – приводит РИА "Новости" мнение эксперта, высказанное в эфире Sputnik Латвия.
По мнению Рожанковского, сейчас президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне недоволен отказом Москвы продавать нефть Минску по внутренним ценам. Чтобы подчеркнуть свою независимость от российского сырья, Батька заявил, что готов закупать даже американскую или саудовскую нефть, которая может поступать по экспортному трубопроводу "Дружба" реверсом через Польшу.
Пока же Минск купил танкер сырья у норвежцев. Нефть, довезенная сначала по морю до порта в Литве, а потом перегруженная в железнодорожные цистерны и доставленная на завод, обойдется белорусам дороже, чем российская трубопроводная на $20 за тонну. В масштабах хотя бы трети потребностей республики переплата будет исчисляться миллионами.
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