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МКБ обновил автоматизированную систему банка

МКБ обновил автоматизированную систему банка
Фото: Ведомости/ТАСС
В первое время возможны краткие ограничения в использовании сервисов

Обновление автоматизированной банковской системы (АБС) Московского кредитного банка (МКБ) успешно завершено. Об этом сообщили в МКБ во вторник, 10 марта.

Запуск сервисов после обновления идет поэтапно. При этом в периоды пиковых нагрузок возможно введение временного ограничения на использование сервисов пользователями. За это банк заранее приносит извинения клиентам.

После того как работу обновленной системы полностью отладят, запросы клиентов будут обрабатываться еще быстрее, а модернизация ИТ-процессов пойдет эффективнее.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, основанный в 1992 г. бизнесменом Романом Авдеевым. Организация представляет весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. МКБ входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России.

Николай ВИКТОРОВ

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