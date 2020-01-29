Из-за повышенного спроса пришлось удвоить объем ценных бумаг

Январь для Московского кредитного банка (МКБ) ознаменовался новым достижением. Финансовая компания организовала выпуск облигаций на десятки миллиардов рублей.

Вместе с банком Романа Авдеева инициаторами данного процесса стали крупнейшие российские кредитные организации. В частности, речь идет о "Сбербанке КИБ", "Альфа-Банке", "Россельхозбанке" и "Совкомбанке". Кроме того, организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, "Открытие" и другие.

Ценные бумаги принадлежали СУЭК-Финанс. Спрос на них превысил 40 млрд руб. Поэтому объем облигаций пришлось удвоить – с 15 млрд до 30 млрд. руб. По их выпуску рассчитана пятилетняя оферта. Отмечается, что книгу заявок закрыли неделю назад, 22 января. Эмитент определил ставку купона на уровне 6,9% годовых.

К слову, МКБ сопутствовал успех не только в начале 2020 года. Так, по итогам прошлого года банк бизнесмена Авдеева вошел в пятерку лидеров среди организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Всего банк инициировал свыше 80 процедур, в которых участвовали ценные бумаги госкорпораций и частных компаний, общая стоимость которых оценивался в почти 900 млрд руб.

В клиентской базе МКБ числятся серьезные компании, которые являются локомотивами российской экономики. Это, к примеру, РЖД, Газпромом, ГК Автодор и Россети. Кроме того, в банке обслуживаются Газпромнефть, Почта РФ, Татнефть, РУСАЛ, Сбербанк, МегаФон, X5 Retail Group, Металлоинвест и многие другие фирмы.