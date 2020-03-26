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Россия обеднела почти на 30 миллиардов долларов

Россия обеднела почти на 30 миллиардов долларов
Фото: pixabay.com
ЦБ растерял впервые с 2008 года максимум госрезерва

Всего лишь за одну неделю – с 13 по 20 марта – Россия лишилась $29,8 млрд из золотовалютных запасов страны. Об этом говорят данные Центробанка РФ.

Из отчета регулятора следует, что государственная кубышка опустела на 5,1%, общий объем наших резервов упал с $581 млрд до $551,2 млрд.

Получается, что ЦБ каждый рабочий день терял по $6 млрд. Как отмечает издание Finanz.ру, такое вымывание отечественных резервов оказалось больше, чем в кризис 2014 г., немного не добравшись до показателей 2008-го. В тот год страна в период с 17 по 24 октября растеряла $30,6 миллиарда.

В самом Центробанке причиной сегодняшней ситуации назвали максимальное воздействие "отрицательной валютной и рыночной переоценки".

Напомним, 10 марта регулятор начал "упреждающие" продажи валюты на бирже, поскольку по курсу рубля ударило 30%-ное падение цен на нефть. Именно в этом день россияне в панике бросились в обменники скупать валюту.

Одновременно с идущей сейчас нефтяной войной, на финансовую ситуацию оказывает свое негативное влияние и эпидемия COVID-19.

Буквально накануне, выступая в специальном видеообращении к россиянам, президент страны Владимир Путин сказал, что на фоне распространения коронавируса под удар попала и мировая экономика, которой грозит спад.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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