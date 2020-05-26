Вернувшийся на работу пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию на рынке углеводородов

Соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ показало свою эффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", – цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря.

Песков, который 26 мая впервые вышел на работу после заражения коронавирусом, напомнил, что сделка ОПЕК+ была рассчитана на перспективу, поэтому не стоит торопиться с оценками. Тем более что отрасль энергетики – такая "чувствительная", и только ликвидацией перенасыщения рынка все проблемы не решить. Хотя Россия четко выполняет все обязательства по сокращению производства, подчеркнул Песков. Отметим, что в последние дни черное золото на мировом рынке подорожало, но до докризисного уровня ей еще далеко.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в апреле 2020 г. странами ОПЕК вместе с рядом не входящих в картель крупных нефтепроизводителей, таких как Россия, США и др. Участники договорились снизить добычу черного золота в мае-июне текущего года на 10 млн баррелей в сутки, затем сокращение составит 8 млн баррелей, пишет "Вечерняя Москва". Эксперты уже дали прогноз, что случится после окончания срока соглашения. В любом случае, бюджетных потерь России не избежать.