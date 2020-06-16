В "Газпроме" уверены, что смогут добиться повышения тарифов

Россия намерена поднять цены на поставки газа в Польшу. Переговоры с польской стороной уже ведутся, сообщили в "Газпром экспорте" во вторник, 16 июня.

"Есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения", – передает "Интерфакс".

Более того, в российской компании заявили, что настаивают на пересмотре цены с начала 2017 года. Если стороны придут к согласию, Польша должна будет вернуть России долг за предыдущие годы.

Ранее стало известно, что "Газпром" согласился выплатить польской PGNiG компенсацию за переплату по контракту с 2014 года. Соответствующее решение в марте вынес Стокгольмский арбитраж. Переплата составила $1,5 миллиарда. Несмотря на решение перечислить указанную сумму, Россия продолжит оспаривать вердикт арбитража, подчеркнули в "Газпроме".

Долгосрочный контракт на поставку газа из России в Польшу, подписанный в 1996 г., действует до 2022 года. В Варшаве заявляют, что не намерены его продлевать. Там рассчитывают на американский СПГ и поставки газа из Норвегии по новому газопроводу через территорию Дании, который еще не построен.

Также Варшава отказалась продлевать договор на транзит российского газа в Европу. В результате "Газпром" перенаправил сырье из трубы "Ямал – Европа" в другие газопроводы: "Северный поток" и "Турецкий поток".