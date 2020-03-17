Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 марта 2020 года

Правдивый гороскоп на среду, 18 марта, подскажет, чего ждать от грядущего дня. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на неделю.

Овен

Все силы 18.03.2020 представителям этого знака зодиака предстоит отдать работе. Приготовьтесь к тяжелому трудовому дню: вы будете нарасхват. Придется разбираться со множеством задач одновременно. Сохраняйте спокойствие: вам все по плечу, а затраченные усилия не останутся незамеченными.

Телец

Тельцам стоит отложить все серьезные покупки на конец недели. В среду, 18 марта, вы можете нарваться на мошенников или зря потерять много денег. Вечер, согласно гороскопу на день, лучше провести дома в окружении семьи – близким не хватает вашего внимания.

Близнецы

Близнецы 18.03.2020 будут чувствовать себя плохо. Причина вашей апатии – в усталости. Постарайтесь найти время на себя, а текущие задачи передайте кому-нибудь другому. Вам стоит отдохнуть не только от работы, но и от любимого человека. Это поможет разобраться в своих чувствах.

Рак

Представители этого знака зодиака сегодня получат неожиданное известие. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу и быть спокойнее – вы обязательно поймете, что нужно делать в сложившейся ситуации. Также звезды предсказывают, что стоит быть осторожнее на дороге – как пешеходам, так и водителям.

Лев

Львы 18.03.20 будут полностью сосредоточены на личной жизни. У вас может появиться тайный поклонник или поклонница, которые попытаются разрушить ваши отношения. Постарайтесь резко пресечь все ухаживания – вам нужно подумать о семье.

Дева

У Дев могут появиться проблемы со здоровьем. Старайтесь 18 марта позаботиться о себе – отпроситесь с работы пораньше, откажитесь от изнурительных тренировок и проведите вечер дома. Также не стоит есть еду в ресторанах и кафе: есть риск отравиться.

Весы

Представители этого знака зодиака окажутся в самом центре конфликта. Чтобы выйти из него победителем, нужно твердо стоять на своей позиции и не поддаваться на провокации оппонента. Также астрологи советовали бы вам отказаться от посещения шумных вечеринок с алкоголем.

Скорпион

Сегодня Скорпионы полны энергии и сил. Вашей работоспособности остается только позавидовать. Планируйте на день много событий – 18 марта вы справитесь со всем. Ваш позитивный настрой поможет, как говорят звезды, наладить отношения с окружающими, они увидят в вас сильную личность и интересного человека.

Стрелец

Все внимание Стрельцов 18 марта будет сосредоточено на деньгах. Вы найдете способ заработать или получите хорошее предложение по работе. Однако астрологи рекомендуют не разбрасываться деньгами: в скором времени они могут вам очень понадобиться на неотложное дело.

Козерог

Сегодня представители этого знака всеми силами будут пытаться проявить себя. Продемонстрируйте все свои способности на работе – не бойтесь предлагать что-то новое или проявлять инициативу – это улучшит вашу позицию в компании. Также астрологи советуют устроить романтический вечер с любимым человеком.

Водолей

Водолеям звезды 18.03.2020 советуют не давать деньги в долг и отказаться от крупных покупок: для финансовых операций это не самый удачный день. Все внимание лучше сосредоточить на доме. Уборка, приготовление еды для семейного ужина или разбор шкафов – это время нужно Водолеям, чтобы подумать о своих планах на будущее и переживаниях.

Рыбы

Рыбам придется отказаться от своих эгоистичных целей и подумать об интересах окружающих. На работе 18 марта только сотрудничество с коллегами принесет результат, а дома лучше всего пойти на уступки семье.

Таков гороскоп на 18 марта. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год для всех знаков.