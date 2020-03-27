Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Луна в субботу будет расти. Это означает, что в данный период можно строить планы на будущее, приступать к новым проектам и накапливать силы. Как лучше всего провести выходной, подскажет гороскоп на 28.03.2020. Ранее "Утро" публиковало восточный гороскоп для всех знаков зодиака.

Овен

Энергия Овном 28 марта не будет давать им покоя. Представителям этого знака рекомендуется сделать тренировку дома, переставить мебель или выйти на прогулку вдали от людей. Если не пустить энергию в нужное русло, то есть риск перегореть или сорваться на близких, а этого делать не стоит, особенно во время самоизоляции.

Телец

Все планы Тельцов могут рухнуть в один момент. Звезды советуют отказаться от четкого распорядка дня. Постарайтесь двигаться по течению и не начинать никаких больших дел. Сегодня можно завершить начатое и провести спокойный день дом. Также рекомендуется отказаться от сладкой пищи.

Близнецы

Близнецы в субботу будут во всю наслаждаться временем с семьей. У вас, наконец, появился шанс наладить отношения со второй половинкой и лучше узнать своих детей. Постарайтесь выходить из дома по минимуму и вложить все силы в объединение семьи.

Рак

Ракам 28.03.2020 стоит целиком посвятить себя саморазвитию. Почитайте книгу, вспомните об увлечении, которое давно забросили. Также у вас появился шанс подтянуть иностранный язык или научиться готовить новое блюдо. А вот от встречи с друзьями лучше откажитесь.

Лев

Львам в выходной будет сложно усидеть на месте. Астрологи рекомендуют по максиму защитить себя, если выходите из дома, то откажитесь от посещения многолюдных мест и не забывайте про гигиену. Пообщаться с друзьями или родственникам можно не вживую, а, например, через социальные сети.

Дева

Девы 28 марта будут наслаждаться временем в одиночестве. Пока все остальные скучают дома, вы точно знаете, чем хотите заняться. Компанию вам может составить любимый человек. Используйте это время, чтобы лучше узнать друг друга и обсудить ваши планы на будущее.

Весы

Весы, 28.03.2020 гороскоп предсказывает, что вы неожиданно откроете в себе новые способности или поймете, чем хотите заниматься в будущем. Возможно, одно из увлечений перерастет в собственный небольшой бизнес. Также субботу можно использовать для того, чтобы заняться спортом – ваше тело будет благодарно.

Скорпион

Настроение Скорпионов весь день будет неважным. Ситуация, происходящая в мире, очень действует на ваше эмоциональное состояние. Постарайтесь отвлечься от плохих новостей и сосредоточиться на позитивном. Посмотрите любимый фильм, расслабьтесь в ванне или побудьте с любимым человеком.

Стрелец

Представители этого знака 28 марта будут избавляться от лишнего. Пришло время разобрать все шкафы и прекратить общение с людьми, которые тянут вас в низ. Тогда уже после выходные вы почувствуйте себя гораздо лучше и будете готовы впустить в свою жизнь что-то новое.

Козерог

Удержать дома Козерогов ничего не сможет. Однако звезды настойчиво напоминают о правилах безопасности и просят не вести себя легкомысленно. От новых знакомств лучше отказаться, как и от походов в бары и ночные клубы. Лучше проведите время с семьей – они нуждаются в вашем внимании.

Водолей

Астрологи рекомендуют Водолеям не выходить из квартиры 28 марта. Сейчас вам нужно по максиму беречь себя и заботиться о здоровье. Ешьте больше продуктов, повышающих иммунитет, и настройтесь на позитивный лад. От личного общения тоже рекомендует отказаться – используйте для связи телефон.

Рыбы

Рыбам в субботу удастся расслабиться и восстановить свои силы после тяжелой трудовой недели. Однако совсем забыть о работе не получится, скорее всего, ваша помощь потребуется коллегам или начальству. Не берите на себя слишком многого, но и не отказывайте – это может отразиться на вашем карьерном росте.

Таков гороскоп на день для всех знаков. Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп на 2020 год.