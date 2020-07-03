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На Руси считалось, что этот идеально подходит для того, что собирать липовый цвет. Это противопростудное средство надо было запасать детям, а вот срубать деревья 04.07.2020 года запрещается – это навлечет беду.
Обычаи и суеверия в Ульянов день
В этот день рекомендуется ухаживать за садом и огородом – урожай будет хорошим.
Рубить деревья запрещено, как и начинать что-то новое. Путешествия также лучше отложить.
В Ульянов день было принято купаться в реке или озере – это укрепит здоровье на весь год.
Чтобы привлечь в дом удачу и счастье, надо подать милостыню.
Народные приметы на 4 июля
С утра на растениях много росы? Быть грозе.
Есть началась гроза, то плохая погода затянется надолго.
После дождя вышло солнце – это ненадолго.
Если листья папоротника скручиваются – жди жару, если остаются прямыми – быть дождю.
Проявляющаяся на небе радуга предсказывает хорошую погоду.
Сны, увиденные с 3 на 4 июля, воплотятся в жизнь. Прислушивайтесь к ним.
Таковы приметы на Ульянов день. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц.
Они указали своей конечной точкой Калининград
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей