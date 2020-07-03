Православный календарь сегодня предлагает чтить память мученика Иулиана Тарсянина

На Руси считалось, что этот идеально подходит для того, что собирать липовый цвет. Это противопростудное средство надо было запасать детям, а вот срубать деревья 04.07.2020 года запрещается – это навлечет беду.

Обычаи и суеверия в Ульянов день

В этот день рекомендуется ухаживать за садом и огородом – урожай будет хорошим.

Рубить деревья запрещено, как и начинать что-то новое. Путешествия также лучше отложить.

В Ульянов день было принято купаться в реке или озере – это укрепит здоровье на весь год.

Чтобы привлечь в дом удачу и счастье, надо подать милостыню.

Народные приметы на 4 июля

С утра на растениях много росы? Быть грозе.

Есть началась гроза, то плохая погода затянется надолго.

После дождя вышло солнце – это ненадолго.

Если листья папоротника скручиваются – жди жару, если остаются прямыми – быть дождю.

Проявляющаяся на небе радуга предсказывает хорошую погоду.

Сны, увиденные с 3 на 4 июля, воплотятся в жизнь. Прислушивайтесь к ним.

Таковы приметы на Ульянов день. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц.