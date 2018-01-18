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Специалисты рассчитали места падения астероидов

Фото: flickr.com/NASA
Камни с небес будут бить избирательно

Россию подстерегает страшная космическая опасность. К такому выводу пришли астрономы из Колумбии. Они проанализировали места известных падений астероидов на Землю, изучили траекторию движения небесных тел и сделали неутешительные для россиян прогнозы.

По мнению ученых, наибольшая опасность падения метеоритов угрожает России, особенно ее северной части, и частично северу Европы. А меньше всего - экваториальным странам Азии, Африки и Америки.

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"За последний век человечество стало свидетелем падения сразу двух крупных метеоритов - Челябинского и Тунгусского, - приводит слова ученых издания arXiv.org. - Эти небесные тела взорвались не над морем, а над сушей, и за ними следили сотни людей, некоторые из них даже стали их жертвами. Что самое интересное, точки падений разделяет всего 2300 км", - отметили астрономы.

Именно последнее обстоятельство натолкнуло планетологов на мысль, что космические камни сыплются на Землю не просто так, а по конкретной причине. Скорее всего, они стремятся к скоплению мелких небесных тел, и по пути некоторые из них не выдерживают притяжения Земли и падают.

Если прислушаться к этой теории, то больше всего должно доставаться той части нашей планеты, которая обращена к наиболее "заселенному" участку Солнечной системы. Это - Россия, север Канады и Европы, пишут РИА "Новости". В то же время Юго-Восточной Азии, Центральной Африке и Южной Америке астероидная опасность не грозит. По крайней мере, пока Земля не развернется или на небесной карте не появятся глобальные изменения. 

Вера СВЕТЛОВА
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