Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Астероиды отвернутся от Земли

Фото: GLOBAL LOOK press
Челябинский метеорит больше не прилетит, пообещали подмосковные ученые

Все чаще появляются новости о мчащихся к нашей планете крупных небесных телах. Эффективные способы предотвращения столкновений посланцев Вселенной с Землей ищут космические агентства разных стран.

Не остались в стороне и сотрудники Межрегионального общественного учреждения "Институт инженерной физики" из Серпухова, сообщает "Подмосковье сегодня". Дмитрий Смирнов, Андрей Фуров, Андрей Ермаков и Олег Кузнецов исследуют два подхода для изменения траектории полета астероида.

По теме

Первый - нагрев и частичное испарение поверхности такого небесного тела "за счет поглощения электромагнитного излучения рентгеновского диапазона", после чего, по закону сохранения импульса, астероид смещается с первоначальной траектории. Второй основан на свойствах электромагнитного излучения.

Оба изложены в докладе, который физики представят в Москве на Королёвских чтениях.

Конечная цель их работы - количественная оценка и сравнение импульсов давления для каждого из двух представленных механизмов, заявили ученые. Это нужно для выбора наиболее эффективного метода борьбы с космическими телами, пояснили они.

Любовь ТУМАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Звезды уносят ноги с ТНТ

"Война" телеканалов набирает обороты

Войну с Россией Украина проиграет за неделю

Украинский дипломат и политолог трезво оценил шансы Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей