Астероиды отвернутся от Земли

Челябинский метеорит больше не прилетит, пообещали подмосковные ученые

Все чаще появляются новости о мчащихся к нашей планете крупных небесных телах. Эффективные способы предотвращения столкновений посланцев Вселенной с Землей ищут космические агентства разных стран.

Не остались в стороне и сотрудники Межрегионального общественного учреждения "Институт инженерной физики" из Серпухова, сообщает "Подмосковье сегодня". Дмитрий Смирнов, Андрей Фуров, Андрей Ермаков и Олег Кузнецов исследуют два подхода для изменения траектории полета астероида.

Первый - нагрев и частичное испарение поверхности такого небесного тела "за счет поглощения электромагнитного излучения рентгеновского диапазона", после чего, по закону сохранения импульса, астероид смещается с первоначальной траектории. Второй основан на свойствах электромагнитного излучения.

Оба изложены в докладе, который физики представят в Москве на Королёвских чтениях.

Конечная цель их работы - количественная оценка и сравнение импульсов давления для каждого из двух представленных механизмов, заявили ученые. Это нужно для выбора наиболее эффективного метода борьбы с космическими телами, пояснили они.