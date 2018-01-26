Женский оргазм зависит от носков

Перечень научно подтвержденных способов усилить чувственность в постели

Беспокойным и ранимым женщинам порой сложно выбросить из головы все заботы и полностью расслабиться в постели. В результате партнеру приходится основательно потрудиться, чтобы доставить даме удовольствие. Между тем ученые выявили ряд закономерностей, которые способствуют женскому оргазму, пишет The Daily Mail.

Буквально волшебным средством могут стать обычные носки. Исследователи из Нидерландов доказали, что, оставшись в носках, женщины достигают оргазма в 8 случаях из 10, тогда как босиком - только в половине. По мнению ученых, этому есть очень простое объяснение: с голыми ногами женщина может замерзнуть, что не способствует расслаблению, или отвлекаться на посторонние ощущения. Тогда как носки дарят ей комфорт и уют.

Еще один прекрасный способ - музыка. Исследователи из Венского университеты выяснили, что гетеросексуальные женщины находят более привлекательной идею секса, если в это время звучат композиции, причем даже гремящие и резкие. Главное, чтобы данная музыка нравилась даме. Тогда от сигналов удовольствия мозг возбуждается, и партнер может "подхватить" ситуацию. Интересно, что в отношении мужчин данный способ не работает: у них сексуальное возбуждение не путается с эстетическим.

Что касается внешности, то у мужчины все получится лучше, если он чем-то напоминает женщине ее брата или другого близкого родственника, а также имеет длинный нос и виноватый вид. Все-таки женская душа - потемки.