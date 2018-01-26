Средство от рака нашлось под ногами

Уникальный препарат на растительной основе создали российские ученые

Эффективное средство для уничтожения раковых клеток разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского. В своих изысканиях они обратились к народной медицине. И не зря. Им удалось найти растение, которым веками лечились наши предки и которое оказалось уникальным по своим свойствам даже сегодня.

"Саратовские ученые разработали противоопухолевое средство нового поколения на основе экстракта аврана лекарственного", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Министерства промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Комаров. Он напомнил, что авран - это трава, широко распространенная в Евразии и Северной Америке. В больших количествах она ядовита. Однако при правильном использовании показывает потрясающие результаты: "Средство способно заставлять клетки опухоли умирать "добровольно", через апоптоз (-регулируемый процесс программируемой клеточной гибели), без последствий для организма в целом", - рассказал Комаров.

Искусные травники в старину знали, что в малых дозах авран помогает при сердечной недостаточности и проблемах с печенью, является рвотным и противоглистным средством, помогает при лихорадке и экземах. И даже уже с появлением современной медицины авран долгое время использовали при лечении туберкулеза. Но ликвидация злокачественных опухолей с его помощью - это буквально прорыв в медицине, поскольку средство на основе аврана оказалось эффективным и в то же время совершенно не токсичным. Причем эта трава неприхотлива и растет буквально везде. Поэтому новый препарат очень дешев - себестоимость одного грамма средства на основе аврана составляет около 80 руб., рассказал Комаров.

Саратовские ученые уже провели испытания, которые дали положительный результат, и получили уже 8 патентов на свое изобретение. Сейчас ведутся поиски инвестора, который сможет профинансировать доклинические и клинические испытания.