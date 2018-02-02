Бедняки смогут вылечиться от рака
Российские ученые смогли получить в лабораторных условиях препарат таксол, влияющий на раковые опухоли. До сих пор его изготавливали из коры и хвои тисовых деревьев. Процесс был не только трудоемкий и дорогой, но и очень вредный для окружающей среды, т.к. для получения 1 кг лекарства приходилось уничтожать 2 - 3 тыс. взрослых тисовых деревьев, пишут "Известия".
Сотрудники Института физиологии растений Российской академии наук (ИФР РАН) совершили переворот: они научились выращивать клетки тиса в чашах Петри и биореакторах. Причем искусственно полученные клетки дерева служат таким же источником таксола, как и их природные прародители. В результате получилось создать эффективное противораковое средство, не требующее больших финансовых затрат и вырубки деревьев.
Таксол стал применяться в медицине в конце прошлого века. Вещество воздействует на раковые клетки, лишая их способности к делению. Данными препаратами сейчас успешно лечат рак яичников, легких, молочной железы. Возможность производить лекарство в промышленных масштабах подарит жизнь миллионам пациентов, в том числе в странах с неразвитой системой медицинского страхования.
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