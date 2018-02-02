В стейках притаилась зараза
Чаще всего посетители ресторанов заказывают себе мясо средней или слабой прожарки, однако они не задумываются о его пользе и вреде.
Эксперты утверждают, что в сырой говядине содержится 18,5% белка, а в отварной - 18%, то есть разницы особой нет. Но различия состоят в усвоении человеком сырого и жареного мяса. Конечно же, проще переварить еду после термической обработки. Важный для организма белок сворачивается и выпадает в осадок под действием температуры.
"Соединительная ткань между мышечными прожилками частично разрушается, волокна освобождаются, что облегчает усвоение продукта", - цитирует РИА "Новости" доктора медицинских наук, главного врача клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Зайнудина Зайнудинова.
Чтобы мясо было сочным и не жестким, его готовят при невысоких температурах. Однако наилучшим способом получить все минеральные вещества, содержащиеся в продукте, является варка или тушение. При этих методах необходимые человеку элементы полностью растворяются в бульоне, что особенно помогает при недомогании.
А витаминов больше в сыром мясе, отметил Зайнудинов. "Отварной или обжаренный продукт теряет около 20% витамина В1 и от 15% до 40% - В2", - добавил он.
Все же увлекаться продуктом, который слабо термически обработан, не стоит: высок риск заражения сальмонеллезом, кампилобактериозом и различными инфекциями. Причем само животное может не быть носителем вируса. Зараза проникает и из-за грязных рук раздельщика мяса или антисанитарных условий кухни.
По этой причине эксперты напоминают, что "безопасное" мясо готовится при температуре не ниже 70°C, при этом большая часть элементов сохраняется.
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