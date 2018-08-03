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Бактерии привыкли к спирту

Фото: Zuma\TASS
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Дезинфицировать медицинские инструменты становится нечем

Спиртовые салфетки больше не действуют на возбудителей инфекций. К такому мнению пришли медики из Университета Мельбурна (Австралия). После ряда исследований, включавших в том числе расшифровку ДНК энтерококков, им пришлось признать – даже 70%-й спиртовой раствор не убивает микробов.

"Не следует считать, что энтерококки стали неуязвимыми для спирта из-за того, что его массово применяют во всех клиниках. Вполне возможно, что бактерии стали лучше сопротивляться его действию, приспособившись к жизни в человеческом кишечнике, для которого характерен низкий показатель pH", – приводит журнал Science Translational Medicine мнение одного из исследователей.

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С другой стороны, повсеместное использование влажных салфеток для рук на спиртовой основе помогает микробам адаптироваться к агрессивной среде.

Ранее похожую опасность выявили по поводу антибиотиков. Оказалось, что все больше патогенов "не замечают" воздействия антибиотиков из-за того, что люди постоянно употребляют их в микроскопических дозах вместе с молоком и мясом животных, которых производители кормят лекарственными препаратами в профилактических целях.

Похоже, мир возвращается во времена, когда банальный порез может привести к воспалению и смерти.

Вера СВЕТЛОВА
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