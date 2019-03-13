Пора завязывать: 6 признаков убийственного влияния алкоголя

Кожа, мозг и желудок укажут на то, что нужно прекращать пить

Организм человека – умная система, которая дает сигналы, когда что-то идет не так. Например, существует 6 признаков того, что отказаться от алкоголя нужно как можно скорее.

Красная кожа на лице. Выпив пару бокалов, можно заметить, что лицо заметно покраснело. Это может указывать на гипертонию. Если страдать от повышенного давления не хочется, то придется значительно сократить норму спиртного, а лучше отказаться вовсе.

Расстройство желудка. После бурного застолья приходится мучиться от диареи? Так организм сигнализирует, что микрофлора нарушена. Значит, питательным веществам и витаминам будет сложнее попасть внутрь. Это грозит ослабленным иммунитетом и хроническим чувством усталости.

Привкус горечи. Если на утро после вечеринки во рту чувствуется явный горький привкус, то это печень передает привет своему владельцу. Именно так начинается панкреатит и нарушения работы желудка. Явный сигнал о том, что со спиртным пора попрощаться – пишет "Говорит Уфа".

Проблемы с памятью. Если человек понимает, что не помнит многие события целиком, а некоторые важные даты и встречи вовсе вылетели из головы, то это говорит лишь об одном – алкоголь устраивает сбои в работе организма. Когда состояние интоксикации станет регулярным, процессы запоминания будут сильно нарушены, а когнитивные функции заторможены.

Учащенное сердцебиение. Сердце часто бьется во время употребления спиртного? Это абсолютно нормально. А вот если оно начинает беспокоить и в трезвом состоянии, то это симптомы развивающейся аритмии или тахикардии. Игнорировать их не стоит, а для нормализации работы сердца с горячительными напитками нужно завязывать.

Сыпь. Чешетесь и покрываетесь мелкой сыпью? Это может говорить об аллергии на этанол. Чтобы избежать последствий, лучше выбрать безалкогольные напитки.

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