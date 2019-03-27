Отражение в зеркале расскажет про болезни

Изменения на коже могут быть первыми признаками серьезных проблем

Прыщи, мешки под глазами и глубокие морщины могут сигнализировать о том, что в организме что-то не так, например, о нарушениях в работе почек или печени.

Бледная кожа – первый признак анемии и дефицита железа в крови. Врачи советуют в этом случае употреблять красное мясо дважды в неделю, на гарнир выбирать бобовые и листовые овощи.

Прыщи – следствие не только гормональных процессов в период полового созревания, но и избытка сахара в крови. Сладкоежкам следует ограничить количество шоколада и конфет в рационе и заменить их полезными аналогами.

Пожелтевшие белки или кожа вокруг глаз – серьезный симптом, при котором надо срочно обратиться к врачу – он проверит работу печени.

Мешки под глазами в большинстве случаях говорят о проблемах с почками. Эти мешки вызываются избыточным скоплением жидкости под кожей, а значит, почки не очень хорошо работают. В более серьезных случаях они свидетельствуют о сердечной недостаточности – передает "МедикФорум".

Глубокие морщины – это естественный признак старения. Но сделать их более глубокими и заметными "помогает" курение – никотин разрушает коллаген и эластин. Даже одна сигарета в день ускоряет процесс образования морщин.

Приблизительно 10% населения нашей планеты имеют расстройство, из-за которого кожа лица выглядит более красной. Симптомы могут усиливаться после поедания острой пищи, напитков с кофеином, употребления алкоголя и долгого нахождения на солнечном свете. Тем, кто хочет иметь естественный оттенок кожи без покраснений, следует учесть эти факторы.

Сухие губы – следствие обезвоженности организма или недостаточной защиты в суровую погоду. Если вода и бальзамы не решают проблему, значит, это может быть следствием аллергии.

Избыточный рост волос на лице чаще всего объясняется гормональными сбоями. Нередко у женщин он провоцируется синдромом поликистоза яичников. При обнаружении такой проблемы стоит обратиться к врачу-эндокринологу.

Ранее Утро рассказало о связи между страшными снами и болезнями.