Как атомная бомба: Эльбрус начнет извергаться в любой момент

Геологи предупреждают о грядущей экологической катастрофе

Вулкан спал почти 900 лет, но извержение может начаться совсем скоро – считают эксперты. Вадим Милюков изучает Эльбрус более 40 лет и делает неутешительные прогнозы.

"Это [извержение] может произойти. И даже есть прогнозы, если начнется извержение вулкана Эльбрус, то лохары, это такая смесь воды, грязи, камней, потекут вдоль долины рек Баксан, Малка, снося на пути все, что есть",

– рассказывает ученый.

С августа 2017-го грязевая лавина трижды обрушивалась на горные районы Кабардино-Балкарии. Последняя, и самая мощная, снесла несколько альпийских хижин – 3 человека погибли. Потоки воды и грязи были такой силы, что срывали со скал валуны размером с пятиэтажный дом.

Если Эльбрус проснется, трудно представить масштаб катастрофы. Первой пострадает долина реки Ирик с расположенными в ней поселениями – передает "МИР 24".

"Если пол ущелья занимает вот такая раскаленная масса, тут говорить, что кто-то останется в живых, вообще не приходится. При таких высоких температурах",

– отмечают эксперты.

С точностью определить пробуждение вулкана можно только за несколько дней, а иногда и часов. Этого времени может не хватить для эвакуации населения. Специалисты отмечают: длительный период затишья Эльбруса может привести к извержению, который по мощности равносилен взрыву атомной бомбы.