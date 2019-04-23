Названы уберегающие от рака продукты

Регулярное употребление полезной еды снизит риск заболеть

Ученые составили список продуктов, которые способны сократить риск развития рака простаты. Это самый часто встречающийся вид онкологии у мужчин. Число заболевших растет с каждым годом, но эксперты предлагают свой способ борьбы.

Мощным оружием в борьбе с недугом могут стать виноград, куркума и яблоки. В этих продуктах содержатся 142 природных соединения, предотвращающих рост пораженных клеток.

Доказывающий это эксперимент был проведен на мышах. Ученым удалось выяснить, что прогрессирование рака могут остановить ресвератрол (содержится в ягодах и винограде), куркумин, урсоловая кислота в яблоках. Поврежденные аутоиммунными заболеваниями и хроническими инфекциями клетки, как правило, превращаются в злокачественные опухоли, питающиеся глютамином, но найденные вещества тормозят процесс, сообщает Precision Oncology.

Известно, что раковые клетки получают питательные вещества из глютамина, который помогает им расти. Соединения, найденные в растениях, не дают раковым клеткам питаться глютамином, в результате они не распространяются в организме. Но есть эти 3 рекомендуемых продукта нужно ежедневно.

Ранее "Утро" рассказывало, как не растолстеть за майские праздники.