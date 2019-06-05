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Все умрут: названа дата неминуемой гибели цивилизации

Фото: pixabay.com
Человечеству отмерили всего несколько десятков лет

Население планеты делает все, что ускорить ее уничтожение, пришли к выводу австралийские ученые. По их мнению, закат цивилизации близится.

Конец всему живому настанет к 2050 году, говорится в докладе специалистов из аналитического центра Breakthrough – National Centre for Climate Restoration. Виной тому уступающее лишь ядерной войне глобальное потепление, которое провоцирует человечество своими действиями. 

Если не будут найдены альтернативные источники энергии, то уже через 10 с небольшим лет выбросы углекислого газа превысят допустимую норму. А еще через 20 лет на Земле потеплеет всего лишь на три градуса, но этого будет достаточно для необратимых последствий. 

Таяние ледников и засуха приведут к наводнениям и пожарам. В результате почти треть зеленой планеты превратится в пустыню. Люди начнут драться за самое необходимое. Поток климатических беженцев и война за ресурсы создадут хаос.

Однако гибель человеческой цивилизации можно предотвратить. Меры по нулевому выбросу углерода должны быть приняты безотлагательно. 

Ксения АНДРЕЕВА
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