Известный уфолог опубликовал снимок кисти марсианина

Пол Меркси случайно обнаружил это фото. Давно занимаясь вопросом о существовании жизни на Красной планете, он детально изучает снимки с марсохода. И на одном из последних рассмотрел силуэт руки.

Кисть не может принадлежать человеку, поскольку его там не было. Исходя из этого, эксперт предположил, что у жителей Красной планеты может быть ритуал, следуя которому отрезают конечности, пишет "ВладТайм".

Ответить на вопрос, зачем они это делают, пока не удастся, ведь нет ни одного доказательства, что пришельцы есть на самом деле. Но Меркси считает, что находка подтверждает их существование, поскольку тело или оболочка жителя Красной планеты стареет не так, как у человека.

Есть две версии, как можно объяснить это. Может, когда конечности стареют, марсиане их ампутируют, а на их месте вырастают новые. Или пришельцы, очень похожие на людей, прячутся под почвой от огромных убийц, отдавая им умерших сородичей. Но все это только догадки.

И все же, глядя на фото, кажется, что на Марсе действительно обитают существа, чем-то напоминающие людей.

На днях в Сети обсуждали другие кадры с Красной планеты. Рассмотрев на них военную технику, многие решили, что пришельцы готовятся к атаке на Землю. Ранее признаки жизни были обнаружены на Венере, а на Марсе нашли древний череп.