Лазер для дробления камней в почках создадут специалисты Росатома

Испытания прибора запланированы на 2022 год

Новый лазерный аппарат, предназначенный для лечения мочекаменной болезни, должен разработать Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) по заказу управляющей компании научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации".

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, специалисты планируют создать лазерный литотриптор нового поколения. Статистика свидетельствует, что количество пациентов с мочекаменной болезнью увеличивается. Поэтому оборудование для малоинвазивных и эффективных методов лечения подобных заболеваний, позволяющее сократить расходы и сроки пребывания в стационаре, становится особенно актуально.

"Лазерный литотриптор предназначен для использования в урологическом отделении любой клинической больницы", – приводит РИА "Новости" выдержку из техзадания.

Экспериментальный образец лазерного липотриптора Саровский ядерный центр должен изготовить к 2022 году. Затем в лабораторных условиях будет изучено, насколько эффективно новый прибор сможет дробить камни в почках и мочеточниках.

Уже известно, что в основу разработки ляжет твердотельный лазер с диодной накачкой и генерацией смешанного лазерного излучения двух длин волн при длительности импульса в микросекунду. Это обеспечит "возможность эффективной и безопасной контактной лазерной литотрипсии", говорится в техобосновании.

Росатом не впервые берется за разработку медицинских технологий, в том числе неядерных. В частности, в 2018 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ был назван ключевым участником программы по созданию российского научно-технологического центра "Биофотоника". Там предполагается решать медицинские задачи с помощью лазерных технологий, например, использовать их для диагностики онкологических заболеваний и проведения хирургических операций.