Конец света откладывается

В последнее время информации об атаках загадочной планеты Х – раз-два и обчелся. Что наталкивает на мысль о ее исчезновении.

Исследователи внеземных цивилизаций подозрительно молчат, вбрасывая спорные теории будто голубая планета из-за коварства Нибиру, которая перекроет доступ солнечного света, замерзнет. А некоторые притягивают за уши пророчества болгарской ясновидящей Ванги: мол, она предсказывала нападение пришельцев с планеты смерти, не владея необходимой терминологией.

Нибиру опасна столкновением с Землей, в результате которого плачевные последствия для последней неминуемы. По другой версии, нашей планете страшны косвенные удары 12-го небесного тела в Солнечной системе. Например, ее уничтожит высадка инопланетного десанта. А природные катаклизмы многие уфологи объясняютприближением конца света.

Между тем противники лженаук не сомневаются, что Нибиру на самом деле не существует. Глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович считает, что легенда о так называемой планете смерти появилась очень давно и всплывает время от времени с завидным постоянством. Сейчас выдуманная информация о гибели Земли распространяется через интернет, раньше ее узнавали из газет и книг. Ничего нового не придумали, констатировал ученый.

"Просто это одни и те же соображения, что есть такая неизвестная планета, которая пролетает мимо Земли раз в много тысяч лет и наводит всякие бесчинства, учиняет всякие бесчинства. Это там еще, условно говоря, со времен средневековых астрологов, когда надо было чем-то попугать, придумывали какой-то объект, который можно чем-то таким объяснить. Хоть как-то обосновать, что там что-то было. Например, раз в 5 тысяч лет на Земле случаются какие-то катастрофы. Это значит, что к Земле кто-то прилетает, и нас как-то беспокоит. Давайте, это будет такая звезда или планета, которую никто не видит",

– пояснил Петрукович в интервью изданию "Поиск".

При этом он не исключил присутствие в Солнечной системе закрытых от человеческого глаза небесных тел. Но это лишь "строительный мусор", который остался после ее формирования.