Члены Общественного совета Росатома и представители экологических организаций обсудили пути безопасного обращения с ОГФУ

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности работы с компонентами ядерного топлива, обсудили в Москве 12 ноября на внеочередном заседании Общественного совета корпорации "Росатом". На мероприятие были приглашены представители различных экологических организаций, которых беспокоит, в частности, ситуация с поставками обедненного урана от компании Urenco (Германия) и в целом хранение в России обедненного гексафторида урана (ОГФУ).

Как отметил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, корпорация готова вести открытый диалог с общественностью по данной теме:

"В этой дискуссии нужно принимать во внимание три аспекта. Технологический, поскольку Росатом является по целому ряду параметров мировым лидером и многие страны просто копируют наши технологические решения, в том числе и по теме обогащения уранового продукта. Экономический аспект. И важнейший для нас аспект – экология. Считаю, что мы можем гордиться целым рядом технологических решений, обусловленных абсолютной экологической ответственностью Росатома и прозрачностью", – подчеркнул Лихачев.

Со своей стороны, директор по управлению жизненным циклом ядерно-топливного цикла и АЭС Госкорпорации "Росатом" Вячеслав Корогодин подробно рассказал присутствующим об источниках сырья для российской атомной энергетики. По его словам, вторичное сырье, которым является ОГФУ, играет важнейшую роль в производстве ядерного топлива. Оно позволяет максимально использовать уже добытые природные ресурсы, а не разрабатывать новые месторождения.

При этом в "Росатоме" уделяют огромное внимание безопасному обращению с ОГФУ. В частности, на предприятиях Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" реализуется проект по обесфториванию ОГФУ, вводу специальных установок по переводу ОГФУ в инертную (химически малоактивную), нелетучую и нерастворимую оксидную форму – обедненную закись-окись урана (ОЗОУ), рассказала президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова. Она отметила, что данная программа позволит перейти от накопления к планомерному сокращению и полной ликвидации существующих запасов ОГФУ. Ожидается, что уже к 2024 г., когда в помощь первой установке по обесфториванию, которая сейчас работает на АО "ЭХЗ" в Зеленогорске, будет введена в эксплуатацию вторая установка, рост запасов ОГФУ остановится, а с 2027 г. начнется снижение запасов ОГФУ.

Представители экологических организаций остались довольны полученными ответами, представители "Гринпис" поблагодарили организаторов за приглашение на мероприятие. Со своей стороны, глава Росатома пригласил общественников лично осмотреть площадки хранения и обращения с ОГФУ. Следующее заседание рабочей группы госкорпорации с участием представителей экологических организаций намечено на декабрь.