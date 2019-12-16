Простой напиток вернет мужскую силу и избавит от рака

Врачи подтвердили лечебные свойства свекольного сока. Он улучшает потенцию благодаря оксиду азота в составе. Это вещество расширяет сосуды, что улучшает прилив крови к половым органам.

Сделать такой сок легко можно дома, а пить его можно всей семьей. В свекле содержаться природные нитраты, снижающие давления, а мощные противовоспалительные вещества в составе – мешают раковым клеткам превращаться в злокачественные.

Как пишет "Что происходит", также свекольный сок считается эффективным средство для снижения веса. Этот напиток помогает снизить уровень холестерина в крови, восстанавливает клетки печени и укрепляет иммунитет.

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