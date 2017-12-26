Укравшего миллионы у Табакова вора поймали

Мошенника, обманувшего артиста, отправили под домашний арест

В Москве задержали бывшего председателя совета директоров и совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского, который обокрал Олега Табакова на 677 млн рублей.

Деньги Кленовский списывал посредством оформления кредитов на людей, которые даже не являлись вкладчиками. Он просто использовал их паспортные данные. Среди пострадавших не только режиссер, но и сотни других людей. В общей сложности банк потерял 6 млрд руб., сообщает "Росбалт".

Один из собеседников утверждает, что люди тянулись в "Клиентский" за привлекательными процентами по вкладам, при этом договоры оформлялись очень быстро, что должно вызвать опасения.

"Подобные привилегированные клиенты размещали там средства под крупные проценты, гораздо выше, чем у "обычных смертных", фактически инкогнито. А оформляли все кое-как, "на коленке", - сказал собеседник.

Сам Александр Кленовский был не только председателем совета директоров банка, но и владел 17,82% акций компании.

Суд отправил его под домашний арест.

Новость о том, что у художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова пропала крупная сумма, появилась еще весной этого года. Сам режиссер никак не подтверждал эту информацию, но и не опровергал ее. После случившегося представители банка сбежали, и их объявили в международный розыск.